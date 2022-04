Medvedev waarschuwt voor NAVO-lidmaatschap Finland en Zweden

De voorzitter van de Russische veiligheidsraad, Dmitri Medvedev, heeft gewaarschuwd dat praten over een niet-nucleaire status van de Oostzee verder zinloos is, als Finland en Zweden lid van de NAVO worden. Persbureau TASS berichtte dat oud-president Medvedev niet onder de indruk is van de plannen in de twee landen zich bij het NAVO-bondgenootschap aan te sluiten. ‘We hebben dan enkel een paar meer tegenstanders’, aldus Medvedev.