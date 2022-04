Nog meer teamleiders betrokken in zaak dode undercoveragent

Bij het verhoor van de teamleider van een undercoveragent die zelfmoord pleegde na een riskante operatie, bleek dat er nog meer teamleiders zijn geweest. Ook zij moeten alsnog worden gehoord, werd donderdag duidelijk in de rechtbank in Breda.

De zaak draait om Joop M. (46) uit Zevenbergschen Hoek, die wordt verdacht van grootschalige drugssmokkel via de haven van Vlissingen. Hij werd anderhalf jaar lang in de gaten gehouden door een agent onder dekmantel, die zich voordeed als de joviale buurman. In april vorig jaar werd de druk te hoog en beroofde de agent zichzelf van het leven, nadat hij een intieme relatie met de vrouw van M. had gekregen.

Vorige week werd een teamleider gehoord als getuige. Toen bleek er een tweede teamleider te zijn. Die werd maandag nog gehoord, waardoor de inhoudelijke behandeling van de zaak werd uitgesteld tot donderdag. Tijdens het verhoor maandag bleek echter dat er nóg twee teamchefs waren. Omdat die nu ook nog moeten worden gehoord, is de zaak opnieuw uitgesteld. De andere twee teamleiders worden donderdag gehoord. De officier van justitie wist niet van de teamleiders, verklaarde ze. ‘Wij werden maandag ook verrast. We hebben het nu breder uitgezet en gevraagd. Dit zijn alle betrokkenen.’

Onderzoek

De rechtbank hoopt nu vrijdag de zaak wel inhoudelijk te behandelen. Of dat lukt is afhankelijk van hoe de verhoren donderdag verlopen.

Na onderzoek bleek dat de begeleiding van de undercoveragent ‘meer dan onvoldoende was’. De Commissie Brouwer, die het onderzoek deed, concludeerde: ‘De professionaliteit van het team Werken Onder Dekmantel van de Landelijke Eenheid van de politie laat ernstig te wensen over.’ De teamchef die maandag werd gehoord, herkende zich in de kritiek van de commissie, vertelde de advocaat van Joop M., die bij het verhoor is geweest.