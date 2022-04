Beurzen Azië omhoog na toegezegde Chinese steun voor economie

De aandelenbeurzen in Azië zijn donderdag overwegend omhoog gegaan. De door China toegezegde steun voor de economie speelde daarbij een rol, net als de meevallende kerninflatie in de Verenigde Staten, dus zonder de snel gestegen prijzen voor onder meer brandstoffen en voedsel. Dat leidt mogelijk voor minder renteverhogingen door de Federal Reserve.

Verder wachtten handelaren ook af wat de rentebeslissing van de ECB gaat brengen. De verwachting is dat er geen grote aanpassingen komen van de vorige maand ingezette, versnelde afbouw van de opkoopprogramma’s van de Europese Centrale Bank. Ook een renteverhoging wordt nu nog niet verwacht.

Chinese banken hoeven van Beijing minder geld aan te houden in hun reserves en kunnen dus meer geld aan het werk zetten via leningen. Daarmee wil de politieke top van China de economie ondersteunen. Aan de andere kant liet president Xi Jinping weten dat China niet zal afstappen van het beleid om het aantal coronabesmettingen naar nul te willen krijgen.

Lockdowns

De lockdowns in onder meer Shanghai hebben steeds grotere gevolgen voor de Chinese economie. Ook vrachtwagenchauffeurs zitten soms vast door alle quarantaineregels, wat de goederenstromen in China dwars zit. Steeds meer fabrieken in Shanghai en het nabijgelegen Kunshan moeten de deuren sluiten omdat ze geen materialen meer hebben om te verwerken.

De beurs in Shanghai ging evenwel tussentijds met 1,6 procent omhoog. Die in Hongkong dikte 0,7 procent aan. In Zuid-Korea daalde de Kospi-index een fractie. De centrale bank van het land verhoogde de rente, hoewel de bank momenteel geen gouverneur heeft. De Nikkei in Tokio steeg 1,2 procent en eindigde op 27.172,00 punten.

De olieprijs daalde licht na de sterke stijgingen van de afgelopen dagen. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 103,23 dollar. Voor een vat Brent-olie wordt momenteel 108,22 dollar betaald, een daling van 0,5 procent. Vrijdag zijn de beurzen in Hongkong en Sydney gesloten vanwege Goede Vrijdag. Ook Europese en Amerikaanse beurzen blijven dan dicht.