Verliezen bij TomTom lopen op terwijl auto-industrie hapert

Navigatiedienstverlener TomTom is het jaar 2022 met een groter verlies begonnen op een licht lagere omzet. Doordat autofabrikanten minder voertuigen produceerden verkocht het bedrijf ook minder van zijn navigatieproducten. Daarnaast daalden de opbrengsten van de consumententak, ooit bekend van de navigatiekastjes, hard. Tegelijkertijd investeert TomTom veel geld in slimmere manieren om digitale kaarten te maken.

De omzet over het eerste kwartaal kwam uit op 128,4 miljoen euro, 2 procent minder dan in de eerste drie maanden van 2021. Daarop leed TomTom een nettoverlies van 21,5 miljoen euro. Dat is net geen verdubbeling van het negatieve resultaat van 11,5 miljoen euro een jaar eerder.

TomTom verdient onder meer geld aan digitale kaarten en navigatietechnologie voor bijvoorbeeld de auto-industrie of ontwikkelaars van apps. Het bedrijf investeert nu fors in het automatiseren van het platform waarmee het die kaarten ontwikkelt, wat vanaf 2023 juist tot kostenbesparingen moet leiden. Daarnaast zijn er hoge kosten om software voor applicaties te verbeteren.

De omzetdaling komt niet als een verrassing voor TomTom. Volgens het bedrijf is die daling in lijn met de daling van het aantal geproduceerde auto’s bij belangrijke klanten, die nog altijd kampen met schaarste aan onderdelen en materialen. Topman Harold Goddijn waarschuwt bij de kwartaalupdate voor verdere onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Die kan de aanvoer van materialen naar autofabrikanten dwarsbomen en zorgt nu al voor stevig oplopende prijzen voor bijvoorbeeld staal.