Ruim 110 doden in Filipijnen door tropische storm Megi

Het officiële dodental door de tropische storm Megi op de Filipijnen is opgelopen tot 115. Door de storm zijn er overstromingen en aardverschuivingen in het midden van de Filipijnen.

De meeste doden zijn gevallen in de provincie Leyte, waar in de stad Baybay zeker 68 mensen om het leven kwamen. Nog eens 236 mensen raakten gewond. Door de bergen en heuvels in de regio vinden er al snel aardverschuivingen plaats bij hevige regenval.

In een kustplaats in de regio Abuyog zijn tientallen lichamen gevonden door reddingswerkers. Daar zijn zeker 26 mensen omgekomen en er zijn nog 150 vermisten. Op foto’s van de regionale overheid is te zien hoe bergwanden zijn ingestort en gebouwen en kokosplantages onder de modder zijn begraven. Zeker 200.000 mensen zijn gevlucht voor de storm.

De storm Megi kwam zondag aan land en is ondertussen al opgelost. Het is de eerste tropische storm van het jaarlijkse stormseizoen. Het land wordt gemiddeld door twintig stormen per jaar getroffen.