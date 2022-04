Prototype Mercedes legt 1000 kilometer af zonder op te laden

In het model met typenaam EQXX is technologie toegepast die over twee tot drie jaar in auto’s zullen zitten, zei Markus Schäfer, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij het Duitse bedrijf. De auto is bijvoorbeeld uitgerust met een aerodynamisch profiel en gemaakt van lichtere materialen. Daarnaast heeft het model een verbeterde terugwinning van remenergie, een lichtere batterij, zonnepanelen op het dak om systemen van stroom te voorzien en een aandrijfsysteem met zeer weinig energieverlies.

De auto legde in totaal 1008 kilometer af van het onderzoekscentrum in Sindelfingen in Zuid-Duitsland tot aan Cassis aan de Franse Rivièra, zei Mercedes in een verklaring. De auto deed iets minder dan 12 uur over de tocht en zou bij aankomst nog 140 kilometer bereik hebben.

Verschillende profielen

De trip van Duitsland naar Zuid-Frankrijk was volgens Schäfer een goede mogelijkheid om ‘verschillende profielen’ van wegen, temperaturen en hellingen te testen. Daarbij trok de auto bijvoorbeeld ook door de Alpen. Mercedes-Benz wil de nieuwe technologie tegen 2024 op grote schaal toepassen.

Het verbruik van de auto was 8,7 kilowattuur per 100 kilometer. Daarmee was de auto zeker twee keer zuiniger dan de huidige modellen. De elektrische EQS S-Klasse, het huidige elektrische topmodel van de autofabrikant van meer dan 100.000 euro, verbruikt op papier tussen de 16 en 17 kilowattuur op 100 km. In reële omstandigheden is dit vaak meer. De actieradius bedraagt 780 km volgens de WLTP-norm.

Het Model 3 en het Model S van Tesla, die als concurrenten worden gezien, hebben volgens WLTP een actieradius tot 650 kilometer. De auto’s hebben een verbruik dat doorgaans tussen 16 en 20 kilowattuur per 100 kilometer ligt.