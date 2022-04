Daling CO2-uitstoot door grote vervuilers stokte in 2021

De CO2-uitstoot van honderden Nederlandse bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem vallen is vorig jaar voor het eerst in zes jaar weer toegenomen. Dat kwam vooral doordat kolencentrales meer CO2 uitstootten. Zo produceerde de kolencentrale in de Eemshaven van RWE, de grootste van Nederland, twee keer zoveel CO2 als een jaar eerder.