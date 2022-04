Kim-Lian van der Meij: veel vrijheid voor rol Maria Magdalena

Met alleen die van Maria waren de vrouwenrollen in The Passion tot nu toe dun gezaaid. Daar komt donderdag verandering in nu ook Maria Magdalena haar opwachting maakt in het paasspektakel van KRO-NCRV op NPO 1. Kim-Lian van der Meij is de eerste vertolkster van deze tot nu toe onderbelichte discipel. "Ik heb veel vrijheid gekregen om uit te vinden wie zij voor mij is", vertelt de actrice.

"Ze is voor het eerst te zien, dus ik heb geen voorgangers waar ik naar kon kijken om te zien hoe zij het gedaan hebben", vertelt Van der Meij (41), die daardoor voor een groot deel zelf invulling kon geven aan de rol van Maria Magdalena. "Ik heb veel gesprekken gevoerd met de makers, de rest van de cast en een dramaturg over deze rol. Aan de ene kant ben je trouw aan het verhaal van de Bijbel, maar je probeert het ook naar het nu van 2022 te halen en er een eigen gevoel in te leggen", zegt Van der Meij.

Dat het personage Maria Magdalena pas in de twaalfde editie van The Passion wordt geïntroduceerd, heeft er volgens KRO-NCRV mee te maken dat zij het evenement sinds twee jaar alleen maken, en niet meer met de EO. Dat maakte het doorvoeren van vernieuwingen eenvoudiger, laat de omroep weten. Daarnaast wilden de omroep en PKN (Protestantse Kerk Nederland) al langer een vervolg maken op The Passion. Nu dat er met The Passion Hemelvaart ook komt, en daarin een grote rol is weggelegd voor Maria Magdalena, was het volgens KRO-NCRV logisch haar nu ook in het paasevenement te introduceren.