IMF komt met nieuw fonds voor steun bij klimaat en pandemie

Het nieuwe fonds is bedoeld voor arme landen en landen die daar net boven zitten. Die kunnen dan geld lenen voor een periode van 20 jaar, waarbij de eerste 10,5 jaar niet hoeft te worden afgelost. Het is de bedoeling dat er minimaal 45 miljard dollar, omgerekend ruim 41 miljard euro, in het fonds komt te zitten. De eerste leningen zouden in oktober verstrekt kunnen worden.

Met de nieuwe leenmogelijkheid wil het IMF ook meer landen gaan helpen op de langere termijn. Tot nu toe voorzagen de leenmogelijkheden van het fonds alleen in kortlopende leningen om problemen als een kapitaalvlucht en hoge inflatie op te vangen, en in leningen voor de middellange termijn. Daarmee kunnen fiscale en financiële crises te lijf worden gegaan.

Een eerder fonds ter bestrijding van armoede was alleen toegankelijk voor de armste landen die lid zijn van het IMF. De Weerbaarheids- en Duurzaamheidstrust moet voor driekwart van de IMF-leden toegankelijk zijn, liet voorzitter Kristalina Georgieva weten.