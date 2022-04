Vakantiemonitor: meer Nederlanders willen dit jaar op vakantie

Acht op de tien Nederlanders willen dit jaar op vakantie. Dat is een stijging ten opzichte van een meting vorig jaar toen zeven op de tien lieten weten op vakantie te willen gaan. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in zijn vakantiemonitor.

Uit de vakantiemonitor komt ook naar voren dat minder Nederlanders (29 procent) een voorkeur hebben voor een vakantie in eigen land dan vorig jaar (39 procent). NBTC ging eerder dit jaar voor het verblijfstoerisme voor het hele jaar uit van twee scenario’s: stabilisatie of een daling van zo’n 7 procent.

‘Op basis van de nieuwe resultaten van de vakantiemonitor gaan we ervan uit dat het binnenlands toerisme daalt, doordat Nederlanders meer naar het buitenland op vakantie gaan’, zegt NBTC-directeur Jos Vranken. ‘Dit betekent dat er bijna 24 miljoen Nederlandse verblijfsgasten een vakantie in eigen land ondernemen. Daarnaast verwachten we dit jaar meer internationale gasten te verwelkomen. Daarvoor lopen de prognoses uiteen tussen plus 48 procent en plus 90 procent.’

Onzekerheden

Verder komt uit de vakantiemonitor naar voren dat meer Nederlanders een vakantie met het vliegtuig overwegen (52 procent) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (41 procent). Vranken noemt dat een opvallend percentage in vergelijking met dat van andere landen. Daar is het aandeel vliegen nagenoeg hetzelfde gebleven.

NBTC is op basis van de meting voorzichtig optimistisch over het vakantieseizoen, maar Vranken voegt eraan toe dat de consument corona nog niet volledig achter zich heeft gelaten en er nieuwe onzekerheden bij zijn gekomen. ‘De oorlog in Oekraïne, de dalende koopkracht en het dalende consumentenvertrouwen. Deze lijken momenteel een beperkte impact op reisintenties en boekingen te hebben, maar dat kan bij aanhoudende onzekerheid veranderen.’