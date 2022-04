Klimaatmars dit jaar in Rotterdam

De Klimaatmars vindt dit jaar plaats op 19 juni in Rotterdam. De protestdemonstratie, die vorig jaar in Amsterdam werd gehouden nadat hij in 2020 vanwege corona was afgelast, begint en eindigt op het plein de Binnenrotte. Met de mars willen de demonstranten aandacht vragen voor de klimaatcrisis. De organisatie is in handen van de Klimaatcrisis Coalitie, waarvan onder meer Oxfam Novib, Fossielvrij NL, Greenpeace en Milieudefensie deel uitmaken. Bij de laatste Klimaatmars, in november, sloten zich 40.000 mensen aan.

Rotterdam is volgens de actievoerders het juiste decor voor de demonstratie vanwege de grote olie- en kolenhaven in de stad. ‘In de haven van Rotterdam komen iedere dag ladingen binnen met grote impact op de natuur en op onze toekomst. Tankers vol kolen en olie uit bijvoorbeeld Rusland, maar ook soja en palmolie’, zegt Vatan Hüzeir van Fossielvrij NL. ‘Daarom gaan we de straat op. We willen een rechtvaardige toekomst, met meer schone lucht, goed geïsoleerde huizen en zekere banen.’

De klimaatcrisis is ‘aan de orde van de dag, met overstromingen, bosbranden en hongersnoden’, stelt de Klimaatcrisis Coalitie in een verklaring. ‘Kolencentrales blijven open en deadlines uit de klimaatzaak van Urgenda worden niet gehaald.’ Faiza Oulahsen van Greenpeace zegt dat de doelstellingen van de overheid ontoereikend zijn. ‘Er is actie nodig.’

Volgens de Klimaatcrisis Coalitie schudt de oorlog in Oekraïne de wereld wakker. In haar verklaring schrijft ze: ‘Dit is de kans om het verbruik van fossiel af te bouwen en huizen te isoleren en energie te besparen, zodat we verduurzamen en op die manier de mensen steunen bij het betalen van hun energierekening.’ Oulahsen van Greenpeace wijst er op dat Nederland door fossiele brandstoffen te kopen meebetaalt aan de oorlog van de Russische president Poetin. ‘Fossiele brandstoffen zijn de aanjager van de klimaatcrisis, maar ook van oorlog, conflict en vervuiling’, zegt ze. ‘In Rotterdam vragen we de overheid om door te pakken voor een veilige wereld.’