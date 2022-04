Documentaire over David Bowie volgend jaar bij HBO te zien

Een documentaire met nooit vertoonde beelden van de in 2016 overleden muzikant David Bowie, is vanaf volgend voorjaar te zien bij HBO. Daaraan voorafgaand gaat de film, die Moonage Daydream gaat heten, in première in de bioscoop, meldt regisseur Brett Morgen aan Variety.

Vorig najaar werd duidelijk dat Morgen, die eerder onder meer de Kurt Cobain-documentaire Montage of Heck maakte, een film over de Britse zanger en acteur gaat maken. De Amerikaanse documentairemaker is de eerste die daarvoor toestemming heeft gekregen van de nabestaanden van Bowie.

De regisseur zou toegang hebben gekregen tot het persoonlijke archief van Bowie, waarbij hij honderden uren aan 16 en 35 millimeter-opnames tegenkwam. Die zijn allemaal voor het eerst te zien in Moonage Daydream. Mogelijk gaat de film volgende maand op het filmfestival in Cannes al in première, schrijft Variety.

Rasartiest Bowie, ook wel bekend als het muzikale genie, de kameleon, Major Tom of Ziggy Stardust, maakte wereldhits als Space Oddity en Golden Years. Hij overleed zes jaar geleden aan kanker na een strijd van anderhalf jaar.