Veel drukte op de weg verwacht door paasweekeinde

De ANWB verwacht dit paasweekend veel drukte op de weg. Dat begint donderdag in de avondspits al, dan is voor veel mensen het paasweekeinde begonnen. Ook op tweede paasdag zullen er veel files zijn door terugkerende toeristen en dagjesmensen, voorspelt de ANWB.

Donderdagmiddag verwacht de ANWB de meeste vertraging op de A2 tussen Utrecht en Eindhoven en op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Op tweede paasdag ontstaan naar verwachting vanaf het middaguur files in het midden en zuiden van het land.

Ook bij attractieparken en dierentuinen kunnen files ontstaan, aldus de ANWB. Daarnaast zijn tijdens het paasweekend de Keukenhof in Lisse, het festival Paaspop in Schijndel, de Designer Outlet in Roermond en de paasraces op het circuit in Zandvoort grote publiekstrekkers.

In de landen om ons heen zoals Frankrijk, België en Duitsland kan het met Pasen ook druk worden op de weg.