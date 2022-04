Russisch oorlogsschip geëvacueerd na brand

Het Russische oorlogsschip Moskva is in de nacht van woensdag op donderdag geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken, meldt het Russische ministerie van Defensie volgens persbureau Interfax. Het schip is volgens de Russen zwaar beschadigd nadat munitie aan boord ontplofte.

Het Russische leger zegt de oorzaak van de brand aan boord te onderzoeken. Eerder op de dag meldden Oekraïense strijders de Moskva te hebben geraakt met raketten, maar deze bewering is niet onafhankelijk geverifieerd.

De Moskva is volgens Forbes het belangrijkste oorlogsschip dat Rusland heeft ingezet in de Zwarte Zee. Volgens de Oekraïense autoriteiten is er aan boord van het schip plaats voor ruim 500 bemanningsleden.

Het schip werd aan het begin van de invasie gebruikt om Slangeneiland te veroveren. Daar kreeg het van Oekraïense soldaten de inmiddels roemruchte opmerking ‘Russisch oorlogsschip, rot op’.

Of er gewonden en doden zijn als gevolg van de brand op het schip is niet duidelijk.

Eind vorige maand meldde het Oekraïense ministerie van Defensie dat het een Russisch troepentransportschip in de haven van Berdjansk, aan de Zee van Azov, had vernietigd. De aanval werd later bevestigd door het Britse leger. De Russische autoriteiten hebben sindsdien niet laten weten wat er met dat schip gebeurd is.