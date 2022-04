Productie MacBooks van Apple vertraagd door Chinese lockdowns

Kopers van Apple-producten krijgen te maken met langere wachttijden voor hun MacBook Pro-laptops. Dat komt vermoedelijk door de problemen in China waar delen van het land in lockdown zijn vanwege het rondwarende coronavirus.

Consumenten in de VS die de nieuwste high-end modellen van Apple willen bestellen, zullen deze niet voor juni in bezit hebben. De termijn voor een MacBook Pro ligt op eind mei. Daarmee lopen de wachttijden almaar op.

Apple worstelt met de problemen in zijn toeleveringsketen in coronatijd. Vooral omdat China een beleid van zero tolerance voert wat betreft het virus. Meerdere producenten in China hebben op last van de overheid de productie stilgelegd.

Apple maakt op 28 april de kwartaalresultaten bekend. Dan wordt mogelijk ook meer duidelijk over de problemen bij toeleveranciers.