Dodental door overstromingen in Zuid-Afrika stijgt tot ruim 300

Vooral de havenstad Durban en omgeving zijn getroffen. Het gaat daar om de zwaarste regenval in ruim zestig jaar. Op sommige plekken viel binnen 48 uur bijna de helft van wat er normaal gesproken in een jaar naar beneden komt. Inmiddels dreigen ook in aangrenzende gebieden problemen.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa bezocht de getroffen regio en ontmoette rouwende families in de buurt van een verwoeste kerk. ‘We zien dat dergelijke tragedies andere landen treffen, zoals Mozambique en Zimbabwe, maar nu zijn wij de getroffenen,’ aldus Ramaphosa.

De watersnood leidde tot ingestorte bruggen en kapotte wegen, duizenden mensen verloren hun woning. In Durban, een van de belangrijkste havens van Afrika, raakte het scheepvaartverkeer ontregeld.