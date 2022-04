Kwartaalupdate Delta Air Lines valt goed op groen Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden op de eerste grote bedrijven die met cijfers kwamen. Vooral de handelsupdate van luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines viel goed. Verder was er ook aandacht voor de publicatie van financieel fonds JPMorgan Chase en waren er cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen die niet eerder zo sterk stegen.

Delta Air Lines sloot de sessie met een winst van dik 6 procent. De luchtvaartmaatschappij liet weten een sterk herstel te verwachten van het aantal boekingen deze zomer. Het concern kende naar eigen zeggen recordverkopen de afgelopen tijd. Die reserveringen moeten de branche helpen de sterk gestegen kosten van brandstof op te vangen. Delta heeft bovendien het aantal vluchten al beperkt om zo de prijzen voor vliegtickets op te kunnen voeren.

JPMorgan Chase (min 3,2 procent) zag de inkomsten en winst flink afnemen. Onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne werden minder deals gesloten. Ook gingen de beurzen omlaag wat de winst van de handelstak drukte. Bovendien profiteerden banken vorig jaar rond deze tijd van het vrijkomen van geld dat ze apart hadden gezet om het mogelijk niet betalen van leningen op te vangen. JPMorgan Chase paait wel de aandeelhouders door voor 30 miljard dollar eigen aandelen in te kopen.

Techaandelen

Ook techaandelen wisten de aandacht op zich gericht. Webwinkelconcern Amazon (plus 3,2 procent) lijkt een inflatie- en brandstoftoeslag in rekening te gaan brengen van 5 procent bij bedrijven die producten via de website van de webwinkelreus verkopen. Google maakte bekend in de loop van het jaar 9,5 miljard dollar te investeren in kantoren en datacenters. Het aandeel van Google-moeder Alphabet sloot 1,7 procent hoger.

Sierra Oncology ging bijna 39 procent omhoog. Het biotechbedrijf dat zich op kankerbehandelingen richt wordt voor 1,9 miljard dollar overgenomen door farmaceut GlaxoSmithKline. Verder stond Walmart (plus 2,6 procent) bij de winnaars nadat het bekendmaakte de financieel directeur van betalingsbedrijf PayPal (min 2,9 procent) over te nemen

Overig

De Dow Jonesindex won 1 procent tot 34.564,59 punten. De S&P 500 steeg 1,1 procent tot 4446,59 punten en de Nasdaq eindigde met een winst van 2 procent op 13.643,59 punten.

Een vat Amerikaanse olie kostte 3,6 procent meer op 104,22 dollar. Brentolie werd 4,2 procent duurder op 108,79 dollar per vat. De euro was 1,0883 dollar waard, tegen 1,0861 dollar eerder op de dag.