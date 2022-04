Zelenski: ik ben niet benaderd over bezoek van Duitse president

De Oekraïense president Volodimir Zelenski claimt dat hij niet officieel is benaderd over een bezoek van de president van Duitsland. Zijn Duitse ambtgenoot Frank-Walter Steinmeier zei dinsdag dat de regering in Kiev zijn aanbod om naar Oekraïne af te reizen had afgeslagen.

‘We zijn niet officieel benaderd door de Duitse president of het kantoor van de Duitse president voor dit bezoek’, zei Zelenski na zijn ontmoeting met de presidenten van Polen en de drie Baltische staten. Steinmeier zou aanvankelijk met de andere staatshoofden meegaan naar Oekraïne. Een adviseur van Zelenski had eerder al ontkend dat een verzoek van Steinmeier was geweigerd.

De vermeende weigering werd door de Duitse bondskanselier Olaf Scholz omschreven als ‘irritant’. Hij is in tegenstelling tot Steinmeier, die een ceremoniële functie vervult, wel uitgenodigd om langs te komen in Kiev. Scholz zei ook veel contact te hebben met Zelenski, maar geen plannen te hebben om zelf naar Oekraïne af te reizen.

Steinmeier was voor zijn presidentschap twee keer minister van Buitenlandse Zaken. Volgens critici voerde hij een te vriendelijk beleid jegens Rusland. Ook toenmalig bondskanselier Angela Merkel wordt ervan beschuldigd te pro-Russisch te zijn geweest. Steinmeier gaf begin april voor het eerst toe dat er fouten zijn gemaakt.