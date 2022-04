VN uiten zorgen over Britse opvang van Oekraïense vluchtelingen

UNHCR zegt op de hoogte te zijn van een toenemend aantal meldingen van Oekraïense vrouwen die zich bedreigd voelen door mannelijke gastheren. De organisatie vindt dat vrouwen en moeders met kinderen moeten worden gekoppeld aan stellen of families in plaats van vrijgezelle mannen. Ook zijn er zorgen over de gevolgen als een verblijfslocatie ongeschikt blijkt.

Oekraïners kunnen naar het VK komen als zij er al familie hebben of zijn gekoppeld aan zogenoemde sponsoren die voor minstens zes maanden een kamer of woning beschikbaar stellen. Sponsoren krijgen als tegemoetkoming maandelijks 350 pond (420 euro). De regeling met gastgezinnen, Huizen voor Oekraïne, werd vorige maand ingevoerd. Volgens de Britse regering wordt de veiligheid hierin gewaarborgd.

Zo’n 43.600 Oekraïners hebben zich aangemeld voor Huizen voor Oekraïne, maar tot dusver zijn 12.500 visa via deze regeling afgegeven. Betrokkenen zeggen dat het proces langzaam en ingewikkeld is, mede door veiligheidscontroles aan de grens. Minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken bood afgelopen week haar excuses aan voor de vertragingen. De Britse regering wordt ook wel bekritiseerd omdat het VK strenger is voor Oekraïense vluchtelingen dan veel andere landen in Europa.