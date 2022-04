Russen dreigen met vergelding van Oekraïense aanvallen

Moskou dreigt met vergelding van de aanvallen die Oekraïne op Rusland zou uitvoeren. Als de aanvallen op Russisch grondgebied aanhouden, zullen de Russische strijdkrachten toeslaan op die plaatsen in Oekraïne waar dergelijke beslissingen worden genomen, ook in de hoofdstad Kiev, zei het ministerie van Defensie. Een woordvoerder sprak over pogingen tot sabotage en aanvallen van Oekraïense troepen op objecten op het grondgebied van Rusland.

Russische autoriteiten hadden Oekraïne eerder woensdag nog beschuldigd van het beschieten van een grenspost in de regio Koersk, maar die verklaring werd later ingetrokken. Daarna was sprake van geweervuur in de buurt van een dorp.

Begin deze week zeiden Russische grensregio’s dat ze de veiligheidsmaatregelen opvoerden wegens ‘mogelijke provocaties’ van Oekraïense kant. Moskou had Oekraïne eerder al beschuldigd van sabotage en aanvallen op grensgebieden, zoals de vernietiging van een brandstofdepot in de stad Belgorod. Kiev geeft geen commentaar op de aantijgingen dat het Rusland zou aanvallen.