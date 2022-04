Miljoenenboetes voor sigarettenfabrikanten België

De mededingingsautoriteit in België heeft aan vier sigarettenfabrikanten die onderling prijsafspraken maakten boetes van bij elkaar 36 miljoen euro opgelegd. Het viertal kreeg in Nederland in 2020 al miljoenenboetes voor hetzelfde vergrijp, waarmee ze de concurrentie hinderen en klanten benadeelden. De fraude speelde in de jaren 2011 tot en met 2015.