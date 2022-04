Snel actie nodig tegen honger, zeggen IMF, WTO, WFP en Wereldbank

De internationale gemeenschap moet snel in actie komen om te voorkomen dat de allerarmsten honger zullen lijden. Door de oorlog in Oekraïne wordt voedsel duurder. Dat komt bovenop de economische schade die klimaatverandering en de coronapandemie teweegbrengen. Hierdoor dreigen miljoenen mensen in extreme armoede te vervallen, waarschuwen het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN en de Wereldhandelsorganisatie (WTO).