Hoekstra ziet Oekraïne zich digitaal beter verdedigen dan gedacht

Voor de oorlog begon, was de verwachting van experts dat Oekraïne na het begin van de oorlog digitaal snel uitgeschakeld zou worden, zei Hoekstra. Het idee was dat alles door de Russen zou worden overgenomen. Het zou er onder meer toe leiden dat de regering in Kiev niet meer zou kunnen communiceren met zijn burgers.

Met de Russische invasie op 24 februari werd ook digitaal de aanval geopend. Een deel van de Oekraïense computersystemen bleek gehackt, maar Kiev kreeg de problemen vrij snel onder controle. Hoekstra: ‘Het is een beetje spiegelbeeldig van wat we op het echte slagveld hebben gezien.’

Veel bijgeleerd

Dat Kiev zich beter staande weet te houden dan verwacht, komt volgens de bewindsman omdat het land ‘sinds 2014 op dit gebied een heleboel heeft bijgeleerd’. In dat jaar vielen de Russen de Krim binnen en begonnen ze met het steunen van pro-Russische separatisten in het oosten van het land.

Daarnaast hebben de Oekraïners veel gebruik gemaakt van Amerikaanse cyberexpertise, aldus Hoekstra. Oekraïne hoefde daardoor geen gebruik te maken van een Nederlands aanbod voor hulp tegen cyberaanvallen. Rutte en Hoekstra boden die hulp aan tijdens een bezoek aan Kiev kort voor de invasie.

Volgens Hoekstra hebben de Russen het ‘aanzienlijk minder goed gedaan’ met hun cyberaanvallen dan verwacht. Misschien speelde informatie die president Poetin te horen kreeg een rol. ‘Je moet je echt afvragen of de informatie die naar de top is gebracht of die voldoende eerlijk is geweest. Heeft dat ook op cybergebied gespeeld? Mogelijk wel’, zei Hoekstra.