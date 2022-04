Zelenski: zonder extra wapens wordt oorlog een eindeloos bloedbad

De Oekraïense president Volodimir Zelenski waarschuwt dat de oorlog in zijn land een ‘eindeloos bloedbad’ wordt als er geen extra wapens worden gestuurd. In een Engelstalige video op sociale media dringt hij aan op zo veel mogelijk wapenleveringen.

Zelenski stelt in zijn video dat de Russische troepen in Oekraïne te maken hebben met grote tegenslagen. Maar om de Russische invasie te beëindigen, heeft Oekraïne volgens hem onder meer extra artillerie, tanks en luchtverdedigingssystemen nodig. Het Westen heeft alles in huis om Oekraïne aan de overwinning te helpen, aldus Zelenski.

De Oekraïense president wijst ook op de gruweldaden in steden zoals Boetsja en Marioepol, waar veel burgerdoden zijn gevallen. Ook waarschuwt hij dat de Russische troepen het niet bij Oekraïne zullen houden als zijn land wordt ingenomen. Polen, Moldavië, Roemenië en de Baltische staten zouden de volgende doelwitten van Rusland zijn.