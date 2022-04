Organisaties slavernijverleden zien excuses bank als eerste stap

Twee organisaties die opkomen voor meer bewustwording van het Nederlandse slavernijverleden zijn blij met het excuus van ABN AMRO over het slavernijverleden van de bank, maar zien dit pas als een eerste stap. Ze sporen de bank aan om na dit gebaar vervolgstappen te maken en door meer diversiteit in eigen gelederen en meer rekening te houden met de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten.

Linda Nooitmeer, directeur van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is blij met de excuses en spreekt van een mooie dag. ‘Ik had deze excuses niet meteen verwacht, maar ben blij dat ze er zijn. We vechten al lang voor erkenning van de tot slaaf gemaakten.’

Nooitmeer beschouwt slavernij als een misdaad tegen de menselijkheid. ‘Hopelijk is dit bijzondere moment het startsein dat er meer rekening gehouden gaat worden met jongeren die afstammen van tot slaaf gemaakten.’

Onderzoek slavernijverleden

ABN AMRO heeft woensdag ‘diepgevoelde excuses’ aangeboden voor de historische betrokkenheid van de bank en zijn voorgangers bij slavernij. Sinds 2020 deden onderzoekers van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) onderzoek naar de betrokkenheid van voorgangers van ABN AMRO bij slavernij.

Mitchell Esajas, mede-oprichter van The Black Archives, is niet verrast met de uitkomsten van het onderzoek naar het slavernijverleden, maar begroet het excuus met instemming. ‘Het is alom bekend dat veel grote Nederlandse bedrijven, zoals ABN AMRO, in hun verleden hun economische macht hebben vergaard over de rug van tot slaaf gemaakten. Het excuus is goed voor de bewustwording van de geschiedenis van de slavernij.’

Wat Esajas betreft komt er een maatschappelijk debat en moet de bank doorpakken. ‘Als ik naar de directie van de bank kijk zie ik nog altijd weinig diversiteit. Dat moet beter. De bank moet verder ook iets doen om de grote vermogensverschillen in de maatschappij te verkleinen om zo meer gelijkheid te krijgen.’