Google investeert stevig in terugkeer naar kantoor

Google heeft er veel geld voor over om mensen weer terug op kantoor te krijgen. De techonderneming maakte bekend in de loop van het jaar 9,5 miljard dollar te investeren in kantoren en datacenters.

Het Amerikaanse bedrijf, onderdeel van Alphabet, zal het geld uitgeven aan campussen in het hele land. Daarbij moeten er ongeveer 12.000 banen worden gecreëerd, zei topman Sundar Pichai in een verklaring.

Techbedrijven worstelen ermee om personeel terug op kantoor te krijgen, zonder dat er onrust ontstaat onder werknemers. Zeker omdat er een grote vraag is naar personeel in de IT-sector. In maart dit jaar vroeg Google zijn werknemers in de San Francisco Bay Area om vanaf deze maand drie dagen per week in hun kantoor te werken. Dit leidde vooral bij werknemers die buiten deze prijzige regio wonen tot frustratie.

‘Het lijkt misschien wat onlogisch om meer geld te steken in fysieke kantoren, vooral omdat we flexibeler zijn geworden met hoe we werken,’ zei Pichai. ‘Toch geloven we dat het belangrijker is dan ooit om te investeren in onze campussen. Dit zal zorgen voor betere producten, een hogere kwaliteit van leven voor onze werknemers en sterkere gemeenschappen.’

Werknemers van Apple verzetten zich onlangs ook al tegen de poging van het bedrijf om het personeel terug naar kantoor te laten keren. Werknemers van Apple worden op termijn drie keer per week op kantoor verwacht.