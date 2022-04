Griepepidemie vlakt volgens gegevens van huisartsen weer af

Het aantal door huisartsen geregistreerde griepgevallen vlakt af. Cijfers die onderzoeksinstituut Nivel hierover bijhoudt, liggen nu drie weken ongeveer op hetzelfde niveau. In 62 procent van de monsters die huisartsen afgelopen week afnamen bij patiënten, werd een influenzavirus gevonden in het laboratorium van het RIVM. Zo’n percentage is ‘typisch voor griepepidemieën in Nederland’, aldus het Nivel.