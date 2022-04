Amerikaanse minister waarschuwt China vanwege Rusland

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft China woensdag een stevige waarschuwing gegeven over zijn banden met Rusland. Daarbij wees de minister op eventuele economische gevolgen van de internationale gemeenschap, afhankelijk van hoe Beijing de Russische invasie in Oekraïne interpreteert. Ze waarschuwde daarbij dat het in de toekomst steeds moeilijker wordt om economische kwesties te scheiden van andere aspecten die van nationaal belang zijn, zoals de nationale veiligheid.