Leden FNV akkoord met nieuwe cao voor afhandelaars op luchthavens

Personeel dat zich op Nederlandse luchthavens bezighoudt met de afhandeling van bagage en passagiers krijgen voor het eerst te maken met een sectorbrede cao. Leden van vakbond FNV stemden in met de afspraken die voor de meeste afhandelaars in de sector moeten gaan gelden. Een van de voorwaarden die is gesteld is dat medewerkers een startloon van 14 euro per uur krijgen, aldus de bond.