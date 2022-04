Koning Willem-Alexander opent Floriade Expo in Almere

Bij aankomst zette de koning zijn handtekening in het gastenboek. Na een aantal toespraken kreeg de koning een rondleiding door een kas van ruim 10.000 vierkante meter. Ook onder anderen Landbouwminister Henk Staghouwer, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en waarnemend burgemeester van Almere, Ank Bijleveld, waren aanwezig. De wereldtuinbouwtentoonstelling is eens per tien jaar in Nederland. Bezoekers kunnen van 14 april tot en met 9 oktober een kijkje nemen. Na de sluiting van Floriade Expo 2022 wordt het terrein een groene, autoluwe stadswijk.

Niet iedereen is blij met de start van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Het project valt een stuk duurder uit dan gedacht. De organisatie kost zo’n 77 miljoen euro, waarvan de gemeente 10 miljoen wil betalen. De rest moet betaald worden uit kaartverkoop en sponsoren. De Floriade hoopt twee miljoen betalende bezoekers te trekken, maar een aantal partijen in de Almeerse gemeenteraad liet eerder weten te betwijfelen of dergelijke bezoekersaantallen worden gehaald. Ook waren er problemen met de aanbesteding.

Twee inwoners van Almere hadden eerder bezwaar aangetekend tegen de kabelbaan die over de snelweg A6 loopt, omdat volgens hen niet de juiste bestuurlijke procedures rondom de vergunning gevolgd zouden zijn, er geen maatschappelijke noodzaak zou zijn en inwoners van Almere niet op de Floriade zaten te wachten. De rechter oordeelde echter dat de kabelbaan gewoon in gebruik genomen mag worden. Eerder was er ook gedoe rondom de Floriade.