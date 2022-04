Kremlin: uitspraak Biden over genocide is onaanvaardbaar

Het Kremlin vindt de beschuldiging van de Amerikaanse president Joe Biden dat Russische troepen genocide plegen in Oekraïne ‘onaanvaardbaar’. ‘We zijn het er pertinent mee oneens en beschouwen elke poging om de situatie op deze manier te verstoren als ontoelaatbaar. Het is nauwelijks acceptabel voor de president van de Verenigde Staten’, aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov tegen verslaggevers.

Volgens Peskov zijn de Verenigde Staten ‘een land dat bekende misdaden heeft gepleegd in de moderne en recente geschiedenis.’ Waar hij precies op doelde werd niet direct duidelijk, maar eerder maakte Moskou verwijzingen naar Vietnam en Irak.

Biden beschuldigde dinsdag de Russische troepen voor het eerst van het plegen van volkerenmoord in Oekraïne. Na het bloedbad in Boetsja, waar gedode burgers op straat werden gevonden, had de Amerikaanse president al gezegd dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vervolgd moet worden voor oorlogsmisdaden.