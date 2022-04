Nederlands instituut zwaait scepter over Londense Design Biennale

Het Nieuwe Instituut, een museum en platform voor de ontwerpindustrie voor architectuur, design en digitale cultuur in Rotterdam, gaat de artistieke scepter zwaaien over de vierde editie van het ontwerpevenement London Design Biennale.

De biënnale brengt in juni volgend jaar vertegenwoordigers van de designwereld uit diverse landen bijeen. Het thema wordt Remapping Collaborations. De biënnale heeft voorgaande keren bestaan uit paviljoens per land en per regio, maar nu moeten er nieuwe internationale samenwerkingen tot stand komen.

Die zijn ook voor de wereld van de ontwerpers van groot belang nu de wereld zo in beweging is, zo is de gedachte. ‘Wij hopen dat deze biënnale als proeftuin kan dienen voor het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om dat te doen’, zegt Aric Chen, algemeen en artistiek directeur van Het Nieuwe Instituut.