Lange daling van aantal positieve coronatests zet door

De daling van het aantal positieve coronatests zet door. Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn 4947 coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het laagste aantal op een woensdag sinds 20 oktober afgelopen jaar.

Maandag en dinsdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), na aanpassing van de aantallen, 6621 en 6290 coronabesmettingen. Deze week verviel ook het officiële advies om na een positieve zelftest dit nog te laten bevestigen bij de GGD.

Gemiddeld zijn de afgelopen zeven dagen 8381 mensen per dag positief getest. Daarmee is het weekgemiddelde voor de 33e dag op rij gedaald, de langste daling sinds het begin van de coronacrisis. In juni vorig jaar daalde het weekgemiddelde 32 dagen op rij.

Het RIVM bericht woensdag dat 21 mensen aan de gevolgen van Covid-19 zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.