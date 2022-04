Scholz geïrriteerd over Zelenski’s weigering bezoek Steinmeier

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is naar eigen zeggen geërgerd over de weigering door de Oekraïense president Volodimir Zelenski diens Duitse ambtgenoot Frank-Walter Steinmeier te ontvangen. Zelenski weigerde Steinmeier uit te nodigen en zei dat Scholz beter zelf kan komen om te praten over veel meer wapenleveranties.

Steinmeier was van plan om diplomatieke steun aan Oekraïne te geven door mee te gaan met een reis van zijn ambtgenoten uit Polen, Estland, Letland en Litouwen naar Kiev. De staatshoofden Andrzej Duda (Polen), Alar Karis (Estland), Egils Levits (Letland) en Gitanas Nauseda (Litouwen) zijn woensdag in de Oekraïense hoofdstad aangekomen voor gesprekken met hun Oekraïense ambtgenoot. Steinmeier was niet welkom.

Scholz en tal van Duitse politici voelen zich geschoffeerd door de weigering. Steinmeier is een president met uitsluitend ceremoniële en geen serieuze politieke functies, maar is wel het staatshoofd van bijna 84 miljoen Duitsers in de grootste economie van Europa. Om historische en politieke redenen wil de Bondsrepubliek in beginsel niet betrokken raken bij oorlogen met bijvoorbeeld militair ingrijpen of grote wapenleveranties. Het geeft wel militaire hulp aan Oekraïne maar volgens Zelenski niet voldoende.