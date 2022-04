Havenbedrijf: op dit moment geen Russische schepen in Rotterdam

Op dit moment liggen er geen Russische schepen in de haven van Rotterdam. Dat zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf. Toen vorige week bekend werd dat havens in de Europese Unie Russische schepen de toegang moeten verbieden, lagen er nog twee in de Rotterdamse haven. Het toegangsverbod is onderdeel van het nieuwste Europese sanctiepakket tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

Russische schepen zijn vanaf de nacht van zaterdag op zondag niet meer welkom in Nederland. Voor schepen die onder Russische vlag varen, gelden uitzonderingen wanneer ze bepaalde ladingen vervoeren, zoals voedsel, olie en gas.