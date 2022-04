Aantal coronapatiënten op de ic’s blijft onder de 100

Dat zijn vijf patiënten minder dan een etmaal geleden. Maandag lagen er 86 mensen met corona op een ic, het laagste aantal sinds juli vorig jaar.

Ook op de verpleegafdelingen is het aantal mensen dat is opgenomen met een coronabesmetting verder gedaald. Momenteel verzorgen medewerkers van de klinieken 1273 coronapatiënten, een daling van 56 ten opzichte van dinsdag.

Ander probleem

In totaal liggen er nog 1362 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn niet allemaal mensen die ziek zijn geworden na hun besmetting en daarom opgenomen moesten worden. Ook mensen die in het ziekenhuis liggen vanwege een ander probleem en die toevallig ook corona blijken te hebben worden meegeteld in de coronacijfers van het LCPS.

Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het echter geen verschil of iemand vanwege of alleen mét corona is opgenomen, zo stelde het coördinatiecentrum eerder al. Alle coronapatiënten moeten in isolatie worden verpleegd en dat kost extra menskracht.