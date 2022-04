Macron waarschuwt tegen ‘verbale escalatie’ rond Oekraïne

De Franse president Emmanuel Macron heeft bij de omroep France 2 gewaarschuwd tegen escalerende termen over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De ‘verbale escalatie’ is niet behulpzaam bij pogingen de oorlog te beëindigen, aldus Macron. Hij werd gevraagd naar de jongste negatieve uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden over diens Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

Biden heeft Poetin ervan beschuldigd volkerenmoord in Oekraïne te plegen omdat Poetin zou proberen ‘het idee uit te roeien dat het mogelijk is om Oekraïens te zijn’, zei hij. Het bewijs tegen Poetin over genocide stapelt zich volgens Biden op. Volkerenmoord of genocide is de georganiseerde poging stelselmatig en opzettelijk een grote groep mensen van een bepaald ras, van een bepaalde religie, overtuiging of nationaliteit geheel of voor een deel uit te roeien.

Macron wenst die term níet te gebruiken in verband met de Russische aanval op Oekraïne. ‘Je moet voorzichtig zijn met die termen: de Russen hebben een brute oorlog ontketend waarbij zoals het er naar uitziet oorlogsmisdaden zijn begaan die moeten worden onderzocht (...). Maar ik zou voorzichtig zijn met genocide vanwege de betekenis van het woord omdat Russen en Oekraïners broedervolken zijn’.