UWV: 900 Oekraïense vluchtelingen hebben baan in Nederland

Negenhonderd Oekraïense vluchtelingen hebben een baan gevonden in Nederland. Dat meldt het UWV. Volgens een woordvoerder stijgt dat aantal met zo’n 125 tot 130 per dag.

Oekraïners die de oorlog in hun land zijn ontvlucht mogen in Nederland aan het werk zonder tewerkstellingsvergunning. Vanaf 1 april geldt wel een meldplicht voor de werkgever. In welke sectoren de negenhonderd Oekraïners werken, kan het UWV nog niet zeggen. Daarover komt de overheidsinstelling volgende maand met een update.

Veel naar Nederland gevluchte Oekraïners hebben al aangegeven graag aan het werk te willen. In veel sectoren is sprake van een personeelstekort en bedrijven kunnen hen goed gebruiken.