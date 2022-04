Britten leggen nog een P&O-veerboot over Kanaal aan de ketting

P&O is normaal gesproken goed voor een derde van al het vervoer over het Kanaal. Sinds het bedrijf vorige maand plotseling achthonderd mensen zeevarend personeel ontsloeg om kosten te besparen, ligt het onder vuur van de Britse overheid. De overtochten tussen Dover en Calais liggen sindsdien al stil. Eerder liet het bedrijf weten komende vrijdag die dienst te willen hervatten, maar of dat nu lukt is niet direct duidelijk.

De vrachtfiles bij Dover zijn overigens niet alleen te wijten aan het wegvallen van de ferry’s van P&O. Een storing bij een belangrijk Brits douanesysteem zorgde ook voor oponthoud. Dit paasweekeinde wordt er ook veel toeristisch verkeer verwacht, waardoor alle vrachtwagens ook niet zomaar de oversteek kunnen maken.