OVSE: Rusland schendt internationaal recht in Oekraïne

Rusland heeft mensenrechtenschendingen gepleegd en het internationale humanitaire recht geschonden tijdens de invasie van Oekraïne. Dat schrijft de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) woensdag in een onderzoeksrapport.

‘Het rapport doet verslag van het brede scala aan mensenrechtenschendingen dat is begaan door de Russische troepen in Oekraïne’, zegt de Amerikaanse OVSE-ambassadeur Michael Carpenter in een toespraak. ‘Dit omvat bewijs van directe aanvallen op burgers, aanvallen op medische voorzieningen, verkrachtingen, executies, plunderingen en gedwongen deportatie van burgers naar Rusland.’

Oekraïne en vele andere landen beschuldigen Rusland al langer van het plegen van oorlogsmisdaden. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Russische wreedheden in Oekraïne dinsdag zelfs ‘genocide’ genoemd. De Britse premier Boris Johnson uitte die beschuldiging al eerder.