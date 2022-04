Hoofdaanklager Strafhof in Boetsja voor onderzoek naar misdaden

Hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag Karim Khan heeft woensdag een bezoek gebracht aan Boetsja, het stadje bij Kiev waar honderden Oekraïense burgers volgens Oekraïne zijn gedood tijdens de Russische bezetting. ‘Oekraïne is een plaats delict. We zijn hier omdat we goede gronden hebben om te geloven dat misdaden worden gepleegd die binnen onze jurisdictie vallen’, zei Khan tegen verslaggevers. ‘We moeten de waarheid te zien krijgen door de mist van oorlog door te prikken.’