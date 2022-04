21 mensen opgepakt in internationaal onderzoek drugshandel

De politie heeft in vijf maanden tijd 21 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar internationale handel in drugs, zo is woensdag bekendgemaakt. Ook is er in ‘relatief korte tijd’ ongeveer 1200 kilo aan verdovende middelen onderschept en in beslag genomen, met een straatwaarde van rond de 35 miljoen euro. Met de arrestaties is een ‘criminele organisatie opgerold’, aldus de districtsrecherche IJsselland.

De criminele organisatie verscheepte volgens de politie containers met hierin fruit en teakhout als zogeheten deklading, om verdovende middelen te verbergen. Het vermoeden is dat de groep in een jaar tijd honderden miljoenen euro’s aan de handel in drugs heeft verdiend.

Het onderzoek startte nadat in november van vorig jaar meer dan 300 kilo hasj en 20 kilo cocaïne werd gevonden in een vrachtwagen bij een transportbedrijf in het district IJsselland. ‘Deze lading was bestemd voor transport naar Stockholm.’ De recherche heeft hierop contact gezocht met andere overheidsinstanties in Nederland, België, Ierland, Zweden, Denemarken en Aruba.

Resultaat

‘Het resultaat van die samenwerking: in relatief korte tijd is een grote hoeveelheid harddrugs onderschept. Binnen vijf maanden zijn 21 verdachten aangehouden. Daarbij gaat het vermoedelijk om mensen uit de onder- en bovenlaag van een criminele organisatie die internationaal opereerde,’ aldus de politie.

De verdachten zijn negentien mannen en twee vrouwen in de leeftijden van 23 tot 59 jaar. Ze zijn opgepakt in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en op Aruba. Naast de 1200 kilo onderschepte drugs, kunnen volgens de politie op basis van onderzoek ook eerdere drugsvangsten in Europese havens worden toegeschreven aan deze criminele organisatie. Het gaat in totaal om ongeveer 2800 kilo harddrugs.

In het onderzoek zijn meerdere woningen en bedrijfspanden doorzocht, onder meer in Blaricum, Oss, Leiden en Almere. Ook in Zweden, Denemarken, Ierland en Aruba hebben doorzoekingen plaatsgevonden.