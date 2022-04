Moordenaar Britse parlementariër tot levenslang veroordeeld

De 26-jarige Ali Harbi die in oktober de Britse parlementariër David Amess vermoordde, is tot een ‘volledige’ levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De rechter vermeldde geen minimumaantal jaren in de cel, wat betekent dat Harbi waarschijnlijk levenslang vastzit. Hij is ook veroordeeld wegens zijn terroristische motieven voor de moordaanslag. Maandag werd Harbi door de jury schuldig bevonden in het strafproces.

Hij stak op de conservatieve politicus Amess in tijdens een kiezersbijeenkomst in een kerk in zijn kiesdistrict in Southend-on-Sea ten oosten van Londen. Harbi is van Somalische komaf en heeft gezegd dat hij wraak wilde nemen voor westerse bombardementen op Irak en Syrië. Daar was Amess voorstander van in de tijd dat de terreurbeweging Islamitische Staat er heerste.

Tijdens de rechtszaak werd bekend dat hij aanslagen op nog meer politici aan het voorbereiden was. Zo zou hij onder anderen minister Michael Gove in de gaten hebben gehouden. Amess is het tweede parlementslid in vijf jaar tijd dat is gedood in het eigen kiesdistrict, na Jo Cox van Labour in 2016.