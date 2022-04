Nabestaanden Carlo Heuvelman ‘teleurgesteld en nog vol vragen’

De nabestaanden van Carlo Heuvelman die vorig jaar door uitgaansgeweld op Mallorca om het leven is gekomen zijn teleurgesteld in de beslissing van de rechtbank om hoofdverdachte Sanil B. (20) vrij te laten. Uiterst onbevredigend vinden ze de opstelling van alle Hilversumse verdachten, die niet zeggen te weten wie verantwoordelijk is voor de fatale mishandeling.

‘Cliënten zijn teleurgesteld in het oordeel van de rechter. Niet geschokt, maar wel teleurgesteld. Wat je ziet is dat de verdachten allemaal zeggen dat ze openheid van zaken willen geven, maar iedere kans aan zich laten voorbijgaan om dat te doen. En daarvoor lijken ze nu beloond te worden’, reageert advocaat Edwin Bosch namens de nabestaanden.

De familie heeft de indruk dat de verdachten niet het achterste van hun tong laten zien. Bosch: ‘De officier van justitie heeft een dringend beroep op alle jongens gedaan te gaan praten. Het kan niet zo zijn dat ze helemaal niets weten, zegt de officier. Dat kan gewoon niet. En dan houden ze allemaal hun mond.’

Openheid

‘Er is een verdachte die zegt openheid van zaken te geven, maar beroept zich vervolgens tijdens zijn verhoor bij de rechter-commissaris op zijn zwijgrecht. Dat mag. Maar dan moet je wel een keuze maken. Of hij beroept zich op zijn zwijgrecht of hij doet wat hij zegt te doen. Wat pijn doet bij mijn cliënten is dat hij roept openheid van zaken te geven en het vervolgens niet doet. Dat kan gewoon niet.’

De nabestaanden van Heuvelman ervaren de zittingen tot nu als ‘uiterst belastend’, zegt hun advocaat. ‘Juist door de opstelling van de verdachten. Op het moment dat je hoort wat er met je dierbare is gebeurd, krijg je antwoorden. Maar zodra het maar enigszins spannend wordt, slaan alle verdachten hier dicht. En daardoor blijven mijn cliënten met heel veel vragen over.’