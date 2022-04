Hoofdverdachte in zaak Mallorca komt vrij

Hilversummer Sanil B. (20), hoofdverdachte in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca, komt op vrije voeten. De rechtbank in Lelystad besloot woensdag het voorarrest van B. te schorsen tot de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in oktober.