Mondkapjesplicht in Griekenland in de zomer afgeschaft

Vakantiegangers die deze zomer Griekenland als bestemming kiezen hoeven geen mondkapjes meer te dragen. Volgens de Griekse minister van Volksgezondheid Thanos Plevris vervalt de mondmaskerplicht binnenshuis per 1 juni in het populaire vakantieland.

Mensen hoeven tussen 1 mei en 31 augustus ook geen coronavaccinatie- of herstelbewijs meer te overleggen als ze binnen- of buitenruimtes zoals een restaurant willen bezoeken. De autoriteiten overwegen bovendien de plicht op te heffen voor toeristen om een Europese coronareispas te tonen bij binnenkomst in het land.

Het aantal coronagevallen in Griekenland is de afgelopen weken afgenomen. De autoriteiten hebben dinsdag 15.000 nieuwe gevallen en 64 doden gemeld. Ongeveer 72 procent van de circa 11 miljoen Grieken is ingeënt. Volgens Plevris laten de omstandigheden versoepelingen toe in het land dat in het jaar (2019) voor de coronacrisis meer dan 33 miljoen toeristen trok. In september wordt de situatie opnieuw bekeken.