Krant: Zweden wil lidmaatschap NAVO aanvragen

De Zweedse premier Magdalena Andersson wil in juni op de NAVO-top in Madrid lidmaatschap aanvragen van de westerse militaire alliantie. Dat schrijft de krant Svenska Dagbladet op basis van bronnen binnen Anderssons sociaaldemocratische partij.

Zweden is altijd neutraal geweest, maar sinds de Russische aanval op Oekraïne gaan steeds meer stemmen op toe te treden tot de NAVO. De sociaaldemocratische partij was er altijd tegen, maar heeft volgens de krant nu besloten toe te willen treden tot de alliantie. Ook in Finland, dat grenst aan Rusland, is een discussie gaande over NAVO-lidmaatschap.