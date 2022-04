Boekenweekessay Rijneveld beleeft nu al herdruk

Het Boekenweekessay van Marieke Lucas Rijneveld, Het warmtefort, wordt al tijdens de Boekenweek zo goed verkocht, dat er een herdruk komt. Dat meldt de Stichting CPNB woensdag. Volgens de boekenkoepel is dat vrij uitzonderlijk: de laatste keer dat dit gebeurde was in 2014 met Arctisch dagboek van Jelle Brandt Corstius.