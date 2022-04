Kabinet onderzoekt garantieregeling voor groene leningen

Het kabinet wil kijken naar de mogelijkheden om garant te staan voor leningen die middelgrote en kleine bedrijven afsluiten om te investeren in duurzaamheid. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken is positief over een voorstel van de coalitiepartijen hierover. ‘We gaan het onderzoeken. Ik vind het een zeer goede gedachte’, aldus de bewindsvrouw.