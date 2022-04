Mallorca-verdachten: geen nieuwe herinneringen aan fataal gevecht

‘Als ik wist wat met Carlo is gebeurd, had ik het gezegd uit respect voor de nabestaanden. Maar ik weet niet wat er is gebeurd en wie er uit onze groep bij was’, zei een van de hoofdverdachten Sanil B. (20). ‘Ik heb wel duizend theorieën verzonnen wat er kan zijn gebeurd.’

B., die ontkent schuldig te zijn aan de fatale mishandeling, is de enige verdachte van de Hilversumse vriendengroep die nog in voorarrest verblijft. Op zijn schoen is een DNA-spoor van Heuvelman gevonden.

Niets nieuws

Ook Mees T. en Hein B. zeggen in de rechtbank geen nieuwe herinneringen te hebben aan de dood van Heuvelman, waar ze van worden verdacht. Medeverdachten Kaan B. en Daan van S. hebben evenmin nieuwe informatie. ‘Ik heb er oneindig over nagedacht en niets nieuws kunnen bedenken’, vertelde Van S.

De rechtbank citeerde uitgebreid uit een verklaring van een getuige die begin dit jaar is opgespoord via Opsporing Verzocht. Die heeft verklaard dat hij Heuvelman na een klap op de grond heeft zien vallen, waar hij is ‘nagetrapt door drie of vier gasten’. Het slachtoffer uit Waddinxveen hield zijn handen voor zijn bloedende hoofd ter bescherming. Uit sectie op zijn lichaam is gebleken dat hij meerdere letsels had, onder meer aan zijn hoofd als gevolg van trappen en slaan.

Vraagteken

Wie precies betrokken was bij de fatale mishandeling lijkt een groot vraagteken. De officier van justitie deed een dringend beroep op de verdachten omdat hij denkt dat ze cruciale informatie achterhouden. ‘Ik hoor dat verdachten hun leven weer oppakken met school, werk, sporten en familie. Allemaal dingen die Carlo niet meer kan en de mensen om Carlo heen nooit meer mee kunnen maken. De getuige verklaart dat Carlo op de grond viel en is nagetrapt door drie of vier gasten. Zo kan het niet jongens. Wie heeft Carlo nou geschopt?’

‘Als we het wisten, hadden we het wel verteld. U doet nu net alsof wij iets met elkaar hebben afgesproken’, reageerde B. Zijn advocaat Peter Plasman wil dat de voorlopige hechtenis van B. geschorst wordt zodat zijn cliënt het strafproces in vrijheid kan afwachten. Het Openbaar Ministerie verzet zich daartegen. De rechtbank beslist daar in de loop van de dag over.

De inhoudelijke behandeling van de Mallorca-zaak staat gepland in oktober. Er zijn zes of zeven zittingsdagen voor nodig.